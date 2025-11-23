CHP'li Belediyede Skandal Taciz İddiası

Beyaz Gazete'nin edindiği bilgiye göre CHP'li Balıkesir Belediyesi'ne bağlı Marmara Adalar Belediyesi'nde çalışan mimar Zeynep A. Şahin'in iddiasına göre taciz skandalı yaşandı.Zeynep A. Şahin'in iddiasına göre, bir kamu kurumunda görev yaptığı sırada, hakkında tesis edilen idari işlemler, yürütülen soruşturmalar ve maruz kaldığı iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak hukuki mücadelesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, görevden uzaklaştırma kararlarına karşı açılan davalar, kurumsal etik ilkeler, kişisel hak arayışı ve adalet vurgusu ön plana çıktı.Zeynep A. Şahin kendisine cinsel tacizde de bunulduğunu iddia etti. Sosyal medya hesabı üzerinden iddialarda bulunan Zeynep A. Şahin'in açıklamaları şu şekilde:'Kamu görevimi, mesleki etik ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütürken hakkımda tesis edilen bazı idari işlemler sebebiyle, hukuki süreçler başlatılmış ve yargı mercileri önünde devam etmektedir.Bu bilgilendirme, kamuoyunun doğru şekilde aydınlatılması ve meslektaş dayanışmasının güçlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.'Tarafıma tebliğ edilen görevden uzaklaştırma kararlarına ilişkin olarak, Balıkesir İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptal talepli davalarım açılmıştır.Dava dilekçesinde, söz konusu işlemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkelerine aykırı olduğu; ayrıca masumiyet karinesi, ölçülülük ve tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiği yönündeki tespitler bütün kanıt ve delilleriyle inkâr edilemeyecek şekilde ilgili kanun maddeleri ve örnek yargı kararlarıyla ortaya konulmuştur.Sürecin her aşaması tamamen yasal yollarla, hukukun üstünlüğüne olan inançla takip edilmektedir.'Bir kamu mimarı olarak, görevimi kanun, yönetmelik ve etik kurallara uygun biçimde yürütmekteyim.Görevim sırasında karşılaştığım idari uygulamalarda, mevzuata aykırı talimatlara uymamak, kanunsuzluğu raporlamak ve kamu kaynaklarının doğru kullanımını gözetmek, yalnızca bir hak değil, aynı zamanda 657 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca bir yükümlülüktür.Bu anlayışla, kamu kaynaklarının etkin, adil ve şeffaf biçimde kullanılması için her zaman aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettim.Bu bağlamda karşılaştığım veya tanık olduğum olaylar ilgili mercilere kanıt ve belgeleriyle iletilmiş, bununla ilgili yasal süreçler başlatılmıştır.'Bugüne kadar yürüttüğüm her görevde, kanunlara, meslek etiğine ve kamu yararına uygun davranmanın huzuruyla hareket ettim.Yürütülen veya ileride yürütülebilecek her türlü idari ya da adli süreçte, hiçbir şekilde gizlenecek, kaçınılacak veya saklanacak bir hususum bulunmamaktadır.Yaptığım her işin, verdiğim her kararın mevzuata ve delillere dayandığından eminim.Bu nedenle, yürütülen tüm inceleme, soruşturma ve davalarda başım dik, hukuka güvenle yer almaktayım.Elimdeki belgeler, resmi yazışmalar ve hukuki kanıtlar, gerçeği açık biçimde ortaya koyacaktır.Benim için önemli olan, kişisel değil ilkesel bir doğruluğun savunulmasıdır.Adaletin karşısında, doğruyu söyleyen hiçbir kamu görevlisi kaybetmez.Gerçekler, er ya da geç gün yüzüne çıkacaktır.'Bu süreçte, şahsım hakkında asılsız iddia, iftira ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan kişi veya kurumlara yönelik olarak, ilgili adli, idari ve disiplin mercileri nezdinde gerekli başvurular yapılmış ve yapılmaya devam edecektir.Bu kapsamda:• Türk Ceza Kanunu'nun “İftira” (m.267) ve “Hakaret” (m.125) hükümleri,• Devlet Memurları Kanunu'nun 25. maddesi (iftiraya uğrayan memurun korunması),• ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, sorumlular hakkında tüm idari ve adli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım.Kazandığım ve kazanacağım her türlü idari ve adli dava ve soruşturmayla ilgili olarak iftira atan kişi veya kurumlar başta olmak üzere kanun hükümlerine ve usule aykırı karar veren ve görevini kötüye kullanan her kişiye karşı da Anayasal haklarımı kullanarak idari ve adli yargı mercilerine (İdare Mahkemesi, Ceza Mahkemesi, ilgili bakanlıklar vs.) başvuracağımı, açılacak iptal ve ceza davalarının yanında kişilik haklarıma yönelik bu saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları da açılacaktır.Hukuki zeminde ve hukuk devleti ilkesi doğrultusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağımı, bu mücadelenin yalnızca kişisel bir hak arayışı değil, kamu görevlilerinin onurunun ve adaletin korunması mücadelesi olduğunu özellikle vurgulamak isterim.'Görevimle ilgisi olmayan, fakat kamu hizmeti yürütürken maruz kaldığım taciz içerikli mesajlar nedeniyle, ilgili kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş, yapılan soruşturma sonucunda kovuşturma kararı verilmiş ve dava açılmıştır. Bu süreç, tamamen bağımsız yargı mercileri önünde ve kişisel onur ile kamu görevlisi saygınlığının korunması amacıyla yürütülmektedir.Konuya ilişkin tüm gelişmeler adli süreç kapsamında olup, herhangi bir kurum, kişi veya makam hedef alınmaksızın hukuk sınırları içinde takip edilmektedir. Amacım yalnızca, benzer durumlarla karşılaşan tüm kamu görevlilerinin, özellikle kadın çalışanların adaleti arayışına cesaret ve güven verebilmektir.'Bu açıklama, görev yaptığım kurumun veya yöneticilerinin hedef alınması amacı taşımamakta; aksine, kamu kurumlarında hukuka, etik değerlere ve tarafsızlığa dayalı bir çalışma ortamı biçiminde işleme tesis etmesi gerektiğini hatırlatarak öneminı vurgulamaktadır.Kurumumun varlığına, kamu hizmetine ve kurumsal değerlere duyduğum saygı tamdır. Yargısal denetim hakkı ise, hem bireysel hem de kurumsal adaletin sağlanması için anayasal bir güvencedir.'Kamu kurumlarında görev yapan her meslektaşımın adil, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında (657 DMK) görev yapma hakkı vardır.Hukukun rehberliğinde ve mevzuata uygun biçimde hareket eden hiçbir kamu görevlisi, bu duruşundan dolayı zarar görmemelidir. Benim davam, yalnızca şahsi bir hak arayışı değil; liyakat, hakkaniyet ve şeffaflık ilkelerinin güçlenmesi için verilen bir hukuk mücadelesidir.'Bu süreci yakından izleyen ve dayanışma gösteren tüm meslektaşlarıma, hukuk insanlarına ve adaletin tecellisine inanan tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür ederim.Hukuk devleti, yalnızca mahkeme salonlarında değil, doğruluk, sabır ve onurla sürdürülen bu tür mücadelelerle de güçlenir. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancım tamdır.'Bu mücadele yalnızca şahsıma yönelik bir hak arayışı değil; kamu kurumlarında görev yapan her çalışanın güvenli, adil ve saygılı bir çalışma ortamında görev yapma hakkının savunusudur.Hukukun üstünlüğü ilkesi, en temel pusulamdır. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına dair inancımı koruyarak, süreci kararlılıkla, vakar içinde ve tamamen yasal zeminde sürdürmeye devam edeceğim.''Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapılan bu açıklama, hiçbir kişi veya kurumu hedef almamakta olup tamamen hukuki çerçevede ve iyi niyetle kaleme alınmıştır. (2709 T.C. Anayasası madde 25 düşünce ve kanaat özgürlüğü ve AİHS madde 10 ifade özgürlüğü)Açıklamanın farklı bir şekilde yorumlanması ve kötüye kullanılmaya çalışılması durumunda doğabilecek her türlü hak ihlali karşısında yasal haklarım saklıdır.(Tıpkı daha önce anonim olarak paylaştığım edebi hikayelerim kötüye kullanılmaya çalışıldığında olduğu gibi yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Bu durum haklılığıma destek olacak yasal belgeler açısından ayrıca önem arz etmektedir.)''Devlet memuru olmak, susmak veya haksızlıklar karşısında sessiz kalmak anlamına gelmez. Aksine, 657 DMK madde 11'de belirttiği gibi kamu görevlisinin en temel görevi, hukuka ve kamu yararına aykırı işlemler karşısında yasal sınırlar içinde doğruları dile getirmektir.Bu tutum, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun sadakat, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle çelişmez; bilakis bu ilkelerin özüne uygun bir davranıştır. 'Devlet memuru vakarına uymayacak davranış' kavramı, hukukun ve etik sorumluluğun gereğini yerine getiren bir kamu görevlisine karşı yoruma dayalı bir susturma aracı olarak kullanılamaz. Vakar, yalnızca sessizlik değil; doğruyu savunurken sergilenen ölçülü, saygılı ve ilkeli duruştur.AİHM içtihatlarında memurun 'kamusal yarar için konuşma hakkı' (whistleblower protection) ilkeleriyle uyumludur.''Özel veya Kamu görevinde bulunan herkes, yetkisini yalnızca hukuk, vicdan ve kamu yararı sınırları içinde kullanmakla yükümlüdür.Bu sınırları aşan her davranışın, eninde sonunda yargı denetimi ve kamu vicdanı önünde karşılığını bulacağına inancım tamdır.Hiçbir iftira, asılsız beyan veya yanlış tanıklık; adaletin tecellisini engellemek veya yıldırma amacıyla kullanılmak istendiğinde dahi beni hukuk yolundan ve inandığım doğrulardan vazgeçiremeyecektir.Tüm süreç boyunca elimdeki resmi belgeler ve kanıtlar doğrultusunda, her türlü şeffaflıkla hukukun üstünlüğüne ve delile dayalı adalet anlayışına güvenerek mücadelemi sürdüreceğim.Sonunda hakikatin ortaya çıkacağına ve herkesin kendi eylemlerinin sonucu ile yüzleşeceğine dair inancım tamdır.''TEKRAR HATIRLATMAKTA FAYDA VAR!Asılsız İddialar ve İftiralara Karşı Hukuki Hak ArayışıBu süreçte, şahsım hakkında asılsız iddia, iftira ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan kişi veya kurumlara yönelik olarak, ilgili adli, idari ve disiplin mercileri nezdinde gerekli başvurular yapılmış ve yapılmaya devam edecektir.Bu kapsamda:• Türk Ceza Kanunu'nun 'İftira' (m.267) ve 'Hakaret' (m.125) hükümleri,• Devlet Memurları Kanunu'nun 25. maddesi (iftiraya uğrayan memurun korunması),• ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, sorumlular hakkında tüm idari ve adli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım.''Kazandığım ve kazanacağım her türlü idari ve adli dava ve soruşturmayla ilgili olarak iftira atan kişi veya kurumlar başta olmak üzere;Kanun hükümlerine ve usule aykırı karar veren ve görevini kötüye kullanan herbir kişiye karşı ayrı ayrı olmak üzere;Anayasal haklarımı kullanarak idari ve adli yargı mercilerine (İdare Mahkemesi, Ceza Mahkemesi, ilgili bakanlıklar vs.) başvuracağım.Açılacak iptal ve ceza davalarının yanında kişilik haklarıma yönelik bu saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları da açılacaktır.Hukuki zeminde ve hukuk devleti ilkesi doğrultusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağımı, bu mücadelenin yalnızca kişisel bir hak arayışı değil, kamu görevlilerinin onurunun ve adaletin korunması mücadelesi olduğunu özellikle vurgulamak isterim.''Adalet bazen sabır, zaman ve epeyce evrak ister.Açacağım tazminat davalarıyla belki bazı gerçeklerin maddi boyutu da ortaya çıkacak.Ama benim için en değerli kazanım, bu süreçte manevi olarak yanımda olan insanların desteği ve haklılığımın ispatıdır.Gerisi, hukukun hesabıdır; o hesap da günü geldiğinde eksiksiz görülür.''Hukuki süreçler, bazen uzun sürebilir; idari soruşturmalar, görevden uzaklaştırma tedbirleri, maaş kesintileri veya çeşitli baskı mekanizmalarıyla karşılaşmak mümkündür.Buna rağmen, kanuna uygunluk, delile dayalı savunma ve adalet beklentimden ödün vermeyeceğim.Yargı mercileri önünde hakkımı ararken karşılaşılabilecek tüm hukuki, idari ve mali zorluklara katlanmaya; süreç ne kadar uzun olursa olsun ve maliyeti ne olursa olsun davami sonuna kadar takip etmeye kararlıyım.Bu kararlılık, ne bir tehdit ne de kişisel bir saldırı amaçlar; yalnızca hukuka, adalete ve hak arama hakkına olan sarsılmaz güvenimin ifadesidir.''Yürütülen süreçte, haklılığımı ortaya koyacak nitelikte resmî belgeler, kayıtlar ve somut delillere sahibim.Bu nedenle, hukuk önünde kendime, yaptığım işe ve dayandığım belgelere güvenim tamdır.Nihai kararı elbette bağımsız yargı verecektir; ben de bu sürecin adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına inancımı koruyorum.Hak ve adalete olan inancım nedeniyle KORKMUYORUM.''Belki karakter meselesidir;Biraz doğruluktan,Biraz Karadeniz inadından,Biraz da aslan burcu kararlılığından geliyor olabilir.Ama net olan şu:Haksızlık karşısında geri adım atmak bana göre değil.Bu duruşu, rahmetli babama verdiğim bir sözün ve bana öğrettiği ahlaki değerlerin bir yansıması olarak görüyorum.Ne o sözü bozmaya, ne de doğru bildiğim yoldan sırf daha kolay olur diye sapmaya niyetim yok.'Zeynep A. 