Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemenin etkisi akaryakıt pompa fiyatlarına pozitif yansıyor.Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ereceği beklentisi petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu.Petroldeki düşüş de akaryakıt fiyatlarına pozitif olarak yansıdı.Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler motorinin litre fiyatına indirim olarak yansıyacak.Motorinin litre fiyatının Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor.İstanbul'da motorinin litre fiyatının 57,03 liraya, Ankara'da 58,06 liraya, İzmir'de ise 58,4 liraya düşmesi bekleniyor.Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim aylık enflasyonda da düşüşü tetikliyor.Kasım ayı enflasyonunun genel indirimler nedeniyle düşük gelmesi bekleniyor.Peki 22 Kasım Cumartesi günü motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...Motorin: 59.47 TLBenzin: 54.99 TLLPG: 27.71 TLMotorin: 59.32 TLBenzin: 54.81 TLLPG: 27.08 TLMotorin: 60.50 TLBenzin: 55.84 TLLPG: 27.60 TLMotorin: 60.84 TLBenzin: 56.18 TLLPG: 27.53 TL