Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın bu seviyeye geriledi
52 haftalık yükseliş serisinin ardından altın fiyatlarında yön değişti. Gram ve çeyrek altın güne düşüşle başladı.
52 hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında oklar tersine döndü. Altın 4 haftadır düştükçe düştü. Zaman zaman kendini toparlama eğilimi gösterse de altın fiyatları 22 Kasım Cumartesi gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Kasım Cumartesi 2025 altın fiyatları...
TAM ALTIN
ALIŞ: 37.318,00 TL
SATIŞ: 37.596,00 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.068,75
SATIŞ: 4.069,32
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 37.318,00
SATIŞ: 37.596,00
2 AYAR ALTIN TL/GR
ALIŞ: 5.222,56
SATIŞ: 5.463,49
GRAM ALTIN
ALIŞ:5.551,33 TL
SATIŞ: 5.552,10 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.358,00 TL
SATIŞ: 9.437,00 TL
