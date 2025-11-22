Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın bu seviyeye geriledi

52 hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında oklar tersine döndü. Altın 4 haftadır düştükçe düştü. Zaman zaman kendini toparlama eğilimi gösterse de altın fiyatları 22 Kasım Cumartesi gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Kasım Cumartesi 2025 altın fiyatları...ALIŞ: 37.318,00 TLSATIŞ: 37.596,00 TLALIŞ: 4.068,75SATIŞ: 4.069,32ALIŞ: 37.318,00SATIŞ: 37.596,00ALIŞ: 5.222,56SATIŞ: 5.463,49ALIŞ:5.551,33 TLSATIŞ: 5.552,10 TLALIŞ: 9.358,00 TLSATIŞ: 9.437,00 TL