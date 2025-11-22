Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın bu seviyeye geriledi

  • USD: 42,28 - 42,36
Ekleme: 22.11.2025 - 09:24 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:28 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın bu seviyeye geriledi52 hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında oklar tersine döndü. Altın 4 haftadır düştükçe düştü. Zaman zaman kendini toparlama eğilimi gösterse de altın fiyatları 22 Kasım Cumartesi gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Kasım Cumartesi 2025 altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.318,00 TL
SATIŞ: 37.596,00 TL

ONS ALTIN
ALIŞ: 4.068,75
SATIŞ: 4.069,32

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 37.318,00
SATIŞ: 37.596,00

2 AYAR ALTIN TL/GR
ALIŞ: 5.222,56
SATIŞ: 5.463,49

GRAM ALTIN

ALIŞ:5.551,33 TL
SATIŞ: 5.552,10 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.358,00 TL
SATIŞ: 9.437,00 TL