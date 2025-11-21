Osmaniye'de deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 8 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın verilerine göre; Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu Deprem yerin 8 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
AFAD'ın verileri şu şekilde;
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer: Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2025-11-20
Saat:12:09:08 TSİ
Enlem:37.14417 N
Boylam:36.61722 E
Derinlik:8.8 km
