Osmaniye'de deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 8 km altında gerçekleşti.

Ekleme: 21.11.2025 - 12:42 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:44 / Editör: Fehmi Öztürk
AFAD'TAN AÇIKLAMA
AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer: Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2025-11-20
Saat:12:09:08 TSİ
Enlem:37.14417 N
Boylam:36.61722 E
Derinlik:8.8 km

