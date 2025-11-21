Osmaniye'de deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

AFAD'ın verilerine göre; Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu Deprem yerin 8 km altında gerçekleşti. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.AFAD'ın verileri şu şekilde;Büyüklük:4.4 (Mw)Yer: Bahçe (Osmaniye)Tarih:2025-11-20Saat:12:09:08 TSİEnlem:37.14417 NBoylam:36.61722 EDerinlik:8.8 km