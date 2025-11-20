İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonlarda İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Kocaeli, Mersin ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 27 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 72 şüpheli yakalandı.11 İTİRAFÇI SERBEST BIRAKILDIŞüphelilerden 11'i etkin pişmanlıktan yararlandıkları gerekçesiyle emniyette serbest bırakıldı. Geri kalan 61 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.35 TUTUKLAMA, 26 ADLİ KONTROLSavcılıkta ifadeleri alınan 60 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Mahkeme, 35 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.MAHREM YAPILANMAYA DARBEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görev alan sözde 'mahrem imamlar', ardışık arama yöntemiyle haberleşen örgüt mensupları, ByLock kullanıcıları ve Bank Asya kayıtları bulunan isimler tek tek deşifre edildi.Haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 23'ünün aktif öğretmen, doktor, araştırma görevlisi olduğu; toplamda 40 kamu görevlisi ve 40 özel sektör çalışanının örgüt yapılanması içinde yer aldığı tespit edildi.