Gaziantep’te korkunç olay! Tartıştığı ağabeyini öldürdü...

Gaziantep’te bir şahıs, tartıştığı ağabeyini silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağabey, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahinbey ilçesinin 75 yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Servi ile ağabeyi Mehmet Servi (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ağabeyine silahla ateş açtı. Mehmet Servi kanlar içinde yere düşerken olayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu bacaklarından ve karnından ağır yararlanan Selvi 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.