Vietnam’da sel felaketi! Can kaybı 16’ya yükseldi

Vietnam’ın orta kesiminde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği, 5 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.Açıklamada, 43 binden fazla evin ve 10 bin hektardan fazla tarım arazisinin sel suları altında kaldığı belirtildi. Ülkenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kahve çiftliklerinin de zarar gördüğü, bölgede devam eden kahve hasadının aksadığı ifade edildi.Elektrik şebekelerinin hasar görmesi sonucu 553 binden fazla hane ve iş yerinin elektriksiz kaldığı kaydedildi.