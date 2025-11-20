Hale Altuner'in aktardığı bilgilere göre, eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak gözaltına alındı. Başak'ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.Ramazan Başak, son günlerde sosyal medya üzerinden Tera Yatırım'ı hedef alan paylaşımlarla dikkat çekmişti.Gazeteci Ziya Osman Açıkel'in paylaştığı bilgiye göre Dr. Ramazan Başak, Tera Yatırım Bankası ve Emre Tezmen'in şikayeti üzerine gözaltına alındı. Konuya ilişkin resmî açıklama bekleniyor.Açıkel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Atıp tutanlar, şirket kötüleyenler yanarsınız” ifadelerini kullanarak ilgili kanun maddelerini hatırlattı.Gözaltı bilgisi ilk kez Gazeteci Ziya Osman Açıkel tarafından paylaşıldı19 Kasım gecesi sosyal medyada gündemi hızla değiştiren bir açıklama geldi. Gazeteci Ziya Osman Açıkel, eski MASAK Başkan Yardımcısı ve BDDK E. Bankalar Yeminli Murakıbı Dr. Ramazan Başak'ın gözaltına alındığını duyurdu.Açıkel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı ;“İlk benden duyun! Biraz önce, özellikle borsada bir gruba sürekli aleyhte yüklenip ‘itibar suikasti' yapan bürokrat emeklisi gözaltına alındı. Kim bu kişi? Ramazan Başak!”