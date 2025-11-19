CHP’li vekiller kazan kaldırdı! Özel’e yolsuzluk ültimatomu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay ve 6 cumhuriyet savcısının birlikte hazırladığı 3 bin 806 sayfalık iddianame 7 ayrı bölümden oluştu.İddianamede 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. Suç örgütü şemasında 'örgüt lideri ve kurucusu' olarak Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer aldı. Örgüt yöneticilerinin ise Murat Ongun, Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu ve geçtiğimiz aylarda casusluktan tutuklanan FETÖ bağlantılı Hüseyin Gün olduğu belirtildi. İmamoğlu'nun danışmanı olan ve aynı zamanda yabancı istihbarat mensuplarıyla irtibatlı olduğu saptanan Necati Özkan, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Boğaziçi İmar'ın gölge müdürü harita mühendisi Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve avukatı Mehmet Pehlivan'ın ise doğrudan örgüt lideri İmamoğlu'na bağlı olarak hareket ettikleri belirtildi. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Mehmet Torun ve Seyfi Beyaz 'müşteki-şüpheli' olarak iddianamede yer aldı.CHP'de yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin iddianamelerin yayımlanmasıyla beraber milletvekilleri yaşadıkları sıkıntılara dair mektup yazarak Genel Başkan Özgür Özel'e yolladı. Atatürk'ün mirası ve partinin kuruluş ilkelerine bağlılık vurgulanan metinde, kamuoyunda ve sahada tekrarlanan sorulara yanıt vermekte zorlanıldığı belirtildi ve partinin kurumsal kimliğinin yıpranmaması için somut adımlar atılması istendi.Mektupta şu ifadelere yer verildi:Sayın Genel Başkanım,Bizler Milletimizin iradesine vekalet verdiği, devletin ve milletin ali menfaatlerini korumak uğruna namus ve şeref sözü vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesine ve ilkelerine bağlı milletvekilleriyiz.Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kurduğu partimizin Genel Başkanı olarak, partimizin kuruluş kodlarını korumak ve büyük önderimizden kalan emaneti sonraki nesillere tertemiz bir miras olarak bırakmak hepimizden çok sizin görevinizdir.Hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarımızda tekrarla ve ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzak tutmak için, aşağıda ifade ettiğimiz üç hususu dikkate almanızı ve gereğini yapmanızı takdirlerinize sunuyoruz.1- Bazı Genel Başkan Yardımcılarının ve milletvekillerinin isimleri de somut bir şekilde belirtilerek, kendisinden yüklü rüşvetler alındığı iftirasını atan Aziz İhsan Aktaş isimli müteahhite iftira davası açılması,2-Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması,3- Bu süreçte itirafçı ya da iftiracı konumda olup birçok belediye başkanımızın ya da partilimizin cezaevinde tutulmasına ve partimizin zan altında kalmasına neden olan kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişkilerinin kesilmesi.