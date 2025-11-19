Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Adıyaman'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.