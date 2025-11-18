AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde korkutan deprem
AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
