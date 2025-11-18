  • USD: 42,29 - 42,36
AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ekleme: 18.11.2025 - 00:40 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:43 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.