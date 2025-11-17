Zehirlenme vakaları artıyor! 3 ilde yüzlerce kişi hastanelere koştu

Fatih'te gıda zehirlenmesinden öldükleri düşünülen Böcek ailesi hakkında soruşturma sürerken 'gıda güvenliği' ülke gündeminin ilk sıralarına oturdu.Tartışmalar sürerken 'gıda zehirlenmesi' haberleri de peş peşe geldi.İlk zehirlenme haberi Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyünden geldi.Köyde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.Vatandaşlardan İsmail Ünlü, mevlidin ardından eve geldiklerini, daha sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.Hastanede serum takıldığını anlatan Ünlü, durumunun iyi olduğunu belirtti.Anıl Taşdelen de mevlide katıldığını, daha sonra rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu kaydetti.Metin Ertural ise mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan yakınlarını hastaneye getirdiğini anlattı.Ardından Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tüketen davetlilerden bazıları dönüş yolunda fenalaştı.İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, başta Sürmene Devlet Hastanesi olmak üzere çevre ilçe hastanelerine sevk edildi.Hastanelere başvuran davetlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.üHastaneye kaldırılan Zekeriya Aslan, 'Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik fakat bazı kişiler fazla rahatsızlandı, sonra da hastaneye geldik' dedi.Diğer bir zehirlenen davetli Fatih Çoğalan ise, 'Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm. Allah'tan biz biraz hızlı geldik de sağ salim hastaneye yatabildik' diye konuştu.Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.