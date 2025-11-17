AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu! “Para kulelerini gözümüzle görmesek Özgür Bey'e inanacağız”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ERTAN YILDIZ'IN MAL VARLIĞI NASIL ARTTI?“Size bir konuyla ilgili bir örnek vereyim. Ertan Yıldız, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun sağ koluydu. 2014 yılına kadar çatı piyesli bir dairesi var. Çatı piyesli ne demektir? Çatı dairesi. Yani çatı kat arasında kalan bir dairesi var. Çatı piyesli bir dairesi var, 2014 yılına kadar. 2014 yılından sonra Ertan Yıldız'ın neyi var? Bu nasıl bir değişme şimdi? 2 adet mesken, 1 adet ofis, 6 adet rezidans. Bu 2019'a kadar. 2019'dan sonra 1 adet mesken, 3 adet rezidans, 1 adet suit villa, 3 adet arsa, 1 adet tarla, 1 adet araç. Ne oldu da bir anda, 10 yıl içinde bu mal varlığını edindin sen? Şimdi normalde biliyorsunuz bunların mal varlığını açıklama zorunlulukları yok. Bizim gibi yani. Biz milletvekilyiz. Biz her yıl mal beyanı vermek zorundayız. Şimdi ben soruyorum, ne oldu da senin bu malın 2014 yılına kadar, bir tane çatı piyesli dairede otururken, bir anda 6 tane rezidans, 1 tane suit villa , 3 adet arsa, 1 tarla, 1 tane araban olur hale geldi. Şimdi burada bir şeyin olmadığını söyleyebilmek mümkün mü?”İMAMOĞLU İÇİN 828 YILDAN 2352 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ“Bu konuların araştırılmaması mı gerekiyor? 70 tane ihaleye fesat karıştırmakla ilgili konudan bahsediyoruz. Mesela bakıyoruz kişisel verileri ele geçirme ve yayma, 2 kez. Bütün İstanbul'un verileri, yabancılara aktarıldı. Bugün gündem toplantımızı yaparken siz de söylediniz bu verilerin bazılarında insanların mesajlarına da ulaşıldığı iddiası var. Şimdi özel mesajlara eğer ulaşıldı ise düşünsenize adamın eşiyle konuştuğu mesaj bir yabancının eline geçecek. Veya sizin bir eşinizle, yakınınızla özel çektiğiniz bir fotoğraf, birinin eline geçecek. Eğer böyle bir durum varsa bu büyük bir skandal. Yani İstanbullunun hiçbir özelinin kalmadığı anlamına gelir.”“Bu veriler niye çok önemli? Bu verilerle birlikte ciddi olarak bu kişilerin neyi sevip neyi sevmediği, bu konularla ilgili hareket alanlarının ne olup olmadığını, yabancıların eline teslim etmeniz demek, Allah korusun bu ülkeyle alakalı her türlü manipülasyonu yapabilme anlamına gelir. Gezi Parkı terör eylemlerinde hatırlayın lütfen. Twitter'da inanılmaz şekilde yapılan o dezenformasyonu hatırlayın. Ve bunun sayesinde ülkeyi hangi türlü karışıklıklara götürdüğünü hatırlayın. Şimdi düşünenebiliyor musunuz? Bu veriler belirli yabancıların eline gitti. Dünyada aslında bakıldığı zaman birçok ülkede yurt dışının bu platformları ya da buna benzer yerlerde veri paylaşımı yapılmaması için, oralarda çok ciddi önlemlerin alındığını görüyoruz. Ve şu anda Türkiye'de de aynısının olması mutlaka gerekli. Niye? Çünkü bu bir milli güvenlik problemine doğru gider. Yani bizim halkımızı yurt dışından manipüle edebilecek her türlü kanalın kapanması lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi her türlü olay da gidip yurt dışına sığınan, onların üstünden Türkiye'ye operasyon çektirmeye çalışan bir siyasi parti. Yani bunun en son örneğini Özgür Özel'in gidip yurt dışında yaptığı konuşmalardan çok net görebiliriz. Ekrem İmamoğlu'nun bizi yurt dışında şikayet etmelerinden görebiliriz. İlk Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçildiğinde, İsrail dışişleri bakanının Mansur Yavaş'ı tebrik etmesinden görebiliriz. Zaten burada maalesef yurt dışındaki bir takım güçlere yanaşmaya çalışan bir CHP'den bahsediyoruz. O yüzden bu noktada da dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu verileri de kim paylaştıysa, kesinlikle en ağır şekilde hukuki anlamda ceza alması gerekiyor.”ÖZEL, YİNE İMAMOĞLU'NU SAVUNDU: BOĞAZLARINDAN HARAM KURUŞ GEÇMİŞ Mİ?“Para kulelerini gözümüzle görmesek Özgür Bey'e inanacağız. Böyle bir durum var. Para kulelerini gördük. Zaten adamın herhalde yutmaya kalksa, onu yutamazdı. Yani ağır gelirdi o kadar kule gibi paralar. Şimdi jammerlar niye taşındı? Kameralar niye bantlandı? Soruyorum buradan. Kör kuruş geçti mi? Evet, zaten sizin kuruşla işiniz yok. Genelde baklava kutusu, otopakta rüşvet... Bugün bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesinin gençlik spor müdürü, İnsan kaçakçılığından yakalandı. Geçen gün sigara kaçakçılığından milletvekiliniz yakalandı. Ne biçim bir siyasi partisiniz anlamak mümkün değil. Biriniz sigara kaçakçılığı yapar, biriniz İnsan kaçakçılığı yapar, biriniz otopakta götürür, rüşvet alır, biriniz baklava kutusunda götürür, biriniz balya balya paraları götürür. Biz bunları sorunca ne diyorlar biliyor musunuz? ‘Boğazından kör bir haram para geçmedi arkadaşlarımın.' diyor. Efendim partinizin her tarafı suç işleyen insanlarla dolmaya başladı. Ben demiyorum bunu. Arabanın bagajını açıp milletvekilini göstermediler mi sigara kaçarırken? Ya gözümüzle göreceğiz ama inanmayacağız. Ekrem Bey'in boğazından bir kuruş geçti mi? Ekrem Bey'in boğazından bir kuruş geçmemiş de Boğaz'a nazır 3 tane villayı yutmuş. Midesi ne kadar genişse üç tane villayı yutmuş. Hadi bunun cevabını verin. Nerede? Bir kuruş değil de bunların kuruşla işi olmaz. Direkt villa. Her biri de 2 milyar. 2 milyarı yutmuş. Bir de bunu anlat. 1 tanede almıyor bakın, 3 tane alıyor. Adam böyle değişik bir adam. Nasıl aldın diyoruz? ‘15 milyon TL'ye aldık.' diyor. Ya 15 milyon TL'ye kim satar Allah aşkına orada onu.”“Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağını çok inandılar. ‘Biz, ne kadar götürürsek götürelim. Ondan sonraki süreçte zaten iktidarda bize geçer. Biz bir şekilde bu işten yırtarız.' diye düşündüler. Bendeki izlenim bu. Sonra kaybedince ‘Vay, biz perişan olduk. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra artık ortaya çıkmaya başlayacak.' dediler. Ama buna rağmen hız kesmeyip devam edenleri de oldu. Her şey ortaya çıktı. Bir adam cumhurbaşkanı adayı olacakmış da onun için önü kesiliyormuş. Buna inanıyor musunuz gerçekten? 3 tane villayı sorarlar. Bir adam cumhurbaşkanı olacaksa, kendine dikkat etmez mi? Bu kadar götürmeyle ilgili işlemlerin içinde olur mu? Cumhurbaşkanı adayı olacak adam tertemiz olur, pırlanta gibi olur. Allah aşkına bu kadar çamura bulaşıp cumhurbaşkanı nasıl olacaksın sen? Bütün CHP'lilerin, eğer bu konuda bir ümidiysen ki bence değilsin, çünkü CHP'liler de zaten senin bu noktada olmandan dolayı, bence memnun. Çünkü ben bunu CHP'deki bazı milletvekilleriyle konuşuyorum. Zaman zaman aralarında konuştuklarım var. Konuştuklarımdakilerin çoğu Ekrem İmamoğlu'nun bu yolsuzlukları yaptığına emin. Bunların isimlerini veremem. Kiminle ne konuşursam her şey bende kalır ama bunu açıkça söyleyeyim. Bundan emin. Ben Özgür Özel'in de mutlu olduğunu düşünüyorum. Görmediniz mi? 29 Ekim'de Dilek İmamoğlu'yla çak yapıyorlar.”“Özgür Özel ne yapıyor biliyor musunuz? Toplumla dalga geçiyor. Aslında burada gidiyor Ekrem İmamoğlu'nu savunuyormuş gibi yapıyor. O da biliyor onun bu konulardan dolayı bir ceza alabilme ihtimali olduğunu. Niye? Görüyor adam yolsuzlukları. Şimdi bunları görüyor, onu savunuyormuş gibi yapacak, en sonunda diyecek ki ‘Ekrem ben senin için elimden geleni yaptım ama olmadı. Aday ben olayım mı?' diyecek. Hep birlikte izleyeceğiz. Bu günleri göreceğiz.”