Altın fiyatları yeniden yükselişte! İşte detaylar...

15 Kasım 2025 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Vatandaşlar altının ne kadar olduğunu merak ediyor! Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 15 Kasım 2025 Cumartesi altın fiyatları...

Külçe altın, ons fiyatının 4 bin 200 doların üzerine çıkmasıyla haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 artıda ilerleyerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Gümüş ise son beş günde yüzde 10’u aşan yükselişiyle geçen ay kırdığı rekora yeniden yaklaşmış durumda.Külçe altın, ons fiyatının 4 bin 200 doların üzerine çıkmasıyla haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 artıda ilerleyerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Gümüş ise son beş günde yüzde 10’u aşan yükselişiyle geçen ay kırdığı rekora yeniden yaklaşmış durumda.Bu hafta altın fiyatlarında görülen yükselişin, ucuz opsiyon satan aracı kurumların pozisyonlarını korumak için altın vadeli kontratlarında alım yapmak zorunda kalmasıyla oluşan teknik bir yapının etkisiyle güçlendiği değerlendiriliyor.Külçe altın, Fed’in finansal sisteme daha fazla likidite sağlayabileceği yönündeki beklentilerden de destek alıyor. New York Fed’de Sistem Açık Piyasa İşlemleri hesabını yöneten Roberto Perli, ABD merkez bankasının istenen likidite seviyelerini korumak amacıyla varlık alımlarına başlamak için “fazla beklemek zorunda kalmayacağını” ifade etti.Gram altın: 5 bin 723 TLÇeyrek altın: 9 bin 756 TLCumhuriyet altını: 38 bin 875 TLOns altın: 4 bin 200 dolarYarım altın: 19 bin 500 TLTam altın: 38 bin 740 TLGremse altın: 97 bin 149 TL