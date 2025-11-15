Altın fiyatları yeniden yükselişte! İşte detaylar...
15 Kasım 2025 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Vatandaşlar altının ne kadar olduğunu merak ediyor! Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 15 Kasım 2025 Cumartesi altın fiyatları...
Külçe altın, ons fiyatının 4 bin 200 doların üzerine çıkmasıyla haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 artıda ilerleyerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Gümüş ise son beş günde yüzde 10’u aşan yükselişiyle geçen ay kırdığı rekora yeniden yaklaşmış durumda.
Külçe altın, ons fiyatının 4 bin 200 doların üzerine çıkmasıyla haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 artıda ilerleyerek önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Gümüş ise son beş günde yüzde 10’u aşan yükselişiyle geçen ay kırdığı rekora yeniden yaklaşmış durumda.
TEKNİK HAREKETLER YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ
Bu hafta altın fiyatlarında görülen yükselişin, ucuz opsiyon satan aracı kurumların pozisyonlarını korumak için altın vadeli kontratlarında alım yapmak zorunda kalmasıyla oluşan teknik bir yapının etkisiyle güçlendiği değerlendiriliyor.
FED’İN LİKİDİTE BEKLENTİLERİ ALTINA DESTEK VERDİ
Külçe altın, Fed’in finansal sisteme daha fazla likidite sağlayabileceği yönündeki beklentilerden de destek alıyor. New York Fed’de Sistem Açık Piyasa İşlemleri hesabını yöneten Roberto Perli, ABD merkez bankasının istenen likidite seviyelerini korumak amacıyla varlık alımlarına başlamak için “fazla beklemek zorunda kalmayacağını” ifade etti.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 723 TL
Çeyrek altın: 9 bin 756 TL
Cumhuriyet altını: 38 bin 875 TL
Ons altın: 4 bin 200 dolar
Yarım altın: 19 bin 500 TL
Tam altın: 38 bin 740 TL
Gremse altın: 97 bin 149 TL
