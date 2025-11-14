Kabinli taksiler gündemde! Togg işaret edildi

TOGG ile ilgili önerilerini Haziran ayında paylaşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Milli gururumuz TOGG’un taksilere özel modeller üretmesi, bu araçların ÖTV ve KDV’den muaf tutulması ve taksi duraklarına şarj istasyonları kurulması halinde Türkiye genelindeki 150 bini aşkın taksinin hem ekonomiye hem çevreye ciddi katkı sağlayacağını aylar önce ifade etmiştik. Bu önerilerin DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan tarafından da gündeme alınmasının sektörümüz için kıymetli. Sayın Babacan’ın bu vizyonu, yerli üretime ve taksici esnafına verilen değer açısından önemlidir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.Başkan Özkan, 2004 yılında yasalaşmasına rağmen uygun araç yapısı olmadığı için kabinli güvenlik sistemi olan taksi uygulamasına geçilemediğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Sürücü ve yolcu güvenliğini artıracak, kabinli ticari taksinin TOGG tarafından yeniden geliştirilmesi Türkiye için büyük bir fırsattır. 150 bin taksinin yalnızca yarısı bile kabinli yerli TOGG modellerine geçse, hem güvenlik hem de ekonomik kazanım açısından ülkemize büyük katkı sağlar."DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur ve il yönetimi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret ederek sektörün sorunlarını, yapılması gereken düzenlemeleri ve elektrikli araç geçiş sürecini görüştü. Ziyaretin detaylarını paylaşan Başkan Erkan Özkan: "Elektrikli taksilerden şarj istasyonlarına, TOGG’un taksi modellerinden altyapı ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yaptık. İl başkanımız Aybar Uygur’a ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Erkan Özkan, TOGG’un illere özel renklerde taksi üretmesi önerisinin Ankara’da takip edildiğini açıklayarak: "İzmir için turkuazsarı, Ankara için kırmızısarı gibi şehir kimliğini yansıtan özel renk önerilerimizin yakından takip edildiğini öğrendik. Bu yaklaşım şehir estetiği ve marka kimliği açısından oldukça değerlidir" ifadelerini kullandı.Başkan Erkan Özkan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Bugün geldiğimiz noktada, yıllardır emek verdiğimiz çalışmaların karşılık bulduğunu görmek bizi umutlandırıyor. Sesimizi Ankara’da duyan, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taksici esnafının geleceği için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."