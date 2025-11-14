15 Kasım son gün! WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 15 Kasım itibarıyla birçok telefonda kullanıma kapatılacak. Güncelleme desteğinin verilmeyeceği Android ve iOS işletim sistemi kullanan telefonların listesi açıklandı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibarıyla birçok eski tarihli akıllı telefona güncelleme desteği vermeyi durduracak.Uygulamaya eklenen son özelliklerin, eski tarihli telefonlarda donanım yetersizliği nedeniyle kullanım zorluklarına yol açtığını belirten şirket, son güncellemesiyle birlikte 2016 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonları kapsam dışına çıkaracak.Söz konusu telefonlar ilk aşamada güncelleme desteği alamazken, belirli bir sürenin ardından güncelleme gerçekleştirilemediği için tamamen WhatsApp'a erişemeyecek.Değişiklikten yüzlerce telefon modelinin etkilenmesi beklenirken, güncelleme desteği kapatılacak en popüler cihazlar şu şekilde:- Huawei Mate 9 Pro- Samsung Galaxy S7- Xiaomi Mi Note 2- HTC 10 evo- Sony Xperia XZ- Xiaomi Mi 5 Pro- Samsung Galaxy C9 Pro- iPhone 6- iPhone 6s