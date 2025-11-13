Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım! Tepkiler sonrası geri adım attılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit olmuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, uçağın kara kutusunun bulunduğu ve incelemelerin başlatıldığını belirterek, 'Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor.' ifadesini kullanmıştı.MSB DUYURDU: SON ŞEHİDİMİZİN NAAŞINA ULAŞILDIMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan gün içinde yapılan açıklamada ise 'Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda son şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır.' ifadelerine yer verildi.YUNAN HAVA KUVVETLERİ'NDEN ALÇAK PAYLAŞIMTürkiye şehitlerine ağlarken, Yunan Hava Kuvvetleri küstah bir paylaşıma imza attı ve C-130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı 'Günün Fotoğrafı' notuyla yayınladı.TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIM SİLİNDİYunan Hava Kuvvetleri, gelen tepkiler sonrası geri adım atarak paylaşımı sildi.'HADDİNİZİ BİLİN, YOKSA BİLDİRİRİZ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımına tepki gösterdi. Acar, 'Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz.' dedi.SKANDAL PAYLAŞIM SONRASI BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU!Tepki çeken paylaşımın ardından aynı hesaptan Yunanistan Genelkurmay Başkanının, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na gönderdiği taziye mektubu paylaşıldı.