KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara’da! İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı

Kritik ziyarete ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapıldı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacaktır.”Erhürman'ın ziyareti, Ankara ve Lefkoşa arasındaki yakın iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞMETürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede, 'KKTC de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması en önemli önceliklerimizden birisidir' dedi.TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı. Görüşmede Kurtulmuş, Erhürman'ın ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemli olduğunu belirtti ve Erhürman'ı TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Seçim sonuçları nedeniyle Erhürman'ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye ve KKTC'nin el ele verip adadaki Türk halkının haklı davasını bütün uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceklerini aktardı. Yayılmacı ENOSIS planları çerçevesinde Kıbrıs'ın tamamıyla Türklerden uzak bir ada haline getirilmek istendiğini ifade eden Kurtulmuş, maksimalist taleplerin artık geçerli olmadığını kaydederek, 'Bu süreç içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı'mızla birlikte Kıbrıs Türkünün kurtarılması ve sonrasındaki süreçte hem Kıbrıs Türk halkı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son derece yapıcı bir şekilde iki toplumun birlikte var olması için mücadele etmiştir. Hatta ortaya konulan Annan Planı gibi planlar başta olmak üzere birçok plana, 'Evet' demiş olmasına rağmen maalesef, 'Hayır' diyen taraf ödüllendirilmiştir. Güney'deki Rum kesimi, Avrupa Birliği'nin (AB) tam üyesi olarak kabul edilmiş ve hep şımartılmış, öne çıkarılmış ve Kıbrıs Türklerinin üzerinde bir siyasal baskı unsuru haline gelmesine göz yumulmuştur ama çok şükür büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması en önemli önceliklerimizden birisidir' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE VE KKTC BİRLİKTE YÜRÜME BECERİSİNİ SÜRDÜRECEKTİR'Katıldığı bütün uluslararası platformlarda KKTC'nin haklı davasını gündeme taşıdığını ve Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınması için gayret sarf ettiğini belirten Kurtulmuş, uluslararası alanda yeterli mesafenin alınamadığını; ancak KKTC'nin bilinen bir devlet haline geldiğini ekledi. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka da bir yolun olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda artık 'iş birliği' tabirinin bile yetersiz kaldığı, mükemmel bir şekilde birlikte hareket etme becerisini kazanmıştır. Görüş ayrılıkları olabilir, siyasi tutum farklılıkları olabilir ama nihayetinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; birlikte, yan yana, kol kola ortak milli hedefleri doğrultusunda yürüme becerisini sürdürecektir. Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün de özellikle bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde ne kadar önemli olduğunu ne kadar hayati olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bazen diyoruz, 'Eğer Türkiye'nin garantörlüğü olmasaydı, Allah muhafaza belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şimdiye kadar Gazze gibi bir yer haline gelirdi.' Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna müsaade etmemiş, bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Biz uluslararası alanda güçlü ve gerçekten etkili bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olması için bütün gücümüzle, bu haklı milli davamıza destek olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.Kurtulmuş, TBMM ile KKTC parlamentosu arasında yakın bir ilişkinin bulunduğunu ve parlamentolar arasındaki dostluk gruplarının yakın çalışma içerisinde olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş ayrıca son 2 yıldır Azerbaycan'ın da katılmasıyla birlikte, 'Bir millet 3 devlet' anlayışıyla özel çalışmalar hayata geçirildiğini söyledi. Kurtulmuş, Erhürman ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyerek, 'Sizin de ilk verdiğiniz mesajlarda Türkiye ile el ele, birlikte çalışacağınızı bütün dünyaya göstermiş oldunuz. Ümit ederim ki bu birlikte çalışmanın semerelerini de alacağız' dedi.'İLİŞKİLERİMİZ KIYASLANMAYACAK KADAR ÖZEL'KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabırlar diledi. Gazi Meclis'in çatısı altında bulunmaktan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Erhürman, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri, herhalde başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özel ilişkilerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisimizin çok yakın teması var. Dostluk gruplarımızla sürekli görüş alışverişi içerisindeyiz' ifadelerini kullandı.Erhürman ayrıca Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ve Türkiye'nin uluslararası alanda bu mücadeleyi anlatmasının son derece kıymetli olduğunu belirtti.