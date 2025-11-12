WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen mesajları yönetmesi için yeni bir özellik geliştiriyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan rapora göre, uygulamaya 'mesaj istekleri' adı verilen bir klasör eklenecek.WABetaInfo'nun raporu, 'Bana kimler mesaj gönderebilir' başlıklı yeni gizlilik ayarının kullanıcılara iki temel seçenek sunacağını belirtiyor. İlk seçenek olan 'Herkes', tüm hesaplar için varsayılan ayar olarak kalacak. Seçildiğinde, bilinmeyen numaralardan gelen tüm yeni mesajlar eskisi gibi sohbet listesinde görünmeye devam edecek.Diğer seçenek olan 'Kişilerim' ise kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı tanıyacak. Etkinleştirildiğinde, kişi listesinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen yeni mesajlar 'Sohbetler' sekmesinde görünmeyecek ve otomatik olarak 'İstekler' klasörüne taşınacak.Geliştirilen mesaj isteği klasörü, Instagram'daki 'İstekler' özelliğine benzer bir şekilde çalışacak. Bilinmeyen numaralardan gelen iletiler ilgili klasörde görünecek ve kullanıcılar burada mesaja cevap vermeyi, sohbeti silmeyi, göndericiyi bildirmeyi veya engellemeyi seçebilecek.Raporlara göre, özellik şu anda aktif geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.