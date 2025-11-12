Acılı baba yürekleri dağladı! 'Bu vatan için ben bile gider savaşır şehit olurum'

Askeri kargo uçağında 20 şehit, Acı haberler baba ocaklarına ulaştı...Azerbaycan'dan havalanan askeri kargo uçağı, dün Gürcistan sınırına düşmüştü.Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının içinde bulunan 20 personelin, şehit olduğu açıklandı.Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan babaevinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun.