'Yüzyılın Konut Projesi'yle kiralar düşecek! Vatandaşların ilgisi çok büyük

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular başladı. Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sunulacak. Türkiye genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenen projede, 81 ilde 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. Başvurunun ilk gününde vatandaşlar projeye yoğun ilgi gösterdi.Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine gelen vatandaşlar sıraya girerek başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru yapan vatandaşlardan Gökhan Kokoroz, ev sahibi olmak isteyen ve ihtiyacı olanlar için çok iyi bir proje olduğunu söyledi. Gençlere öncelik tanımalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Kokoroz, 'Projeyi duyunca mutlu olduk. Banka şubesi de gördüğünüz gibi çok kalabalık. Vatandaşlara kolaylık sağlayan bir proje kira öder gibi ev sahibi olacağız' dedi.Başvuru yapanlardan Berke Eskici de ev sahibi olmak istediğini belirterek, 'Bir evimiz olursa çok sevineceğiz. Bize çıkarsa kira öder gibi taksit taksit ödeyeceğiz. Çok kalabalık. Herkes ev sahibi olmak için başvuruyor' ifadelerini kullandı.Kırklareli'de de vatandaşlar, işlemler için heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Başvuru için sırada bekleyen 25 yaşındaki Arif Ateş, ev sahibi olabilmek için sosyal konut projesine başvuru yapacağını belirtti. Heyecan ve sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Ateş, 'İnşallah bize de çıkar. Tüm eve ihtiyacı olanlara çıkar. Hayırlısı olsun. Umutluyum inşallah' diye konuştu.Vatandaşlardan Recep Acar, ev sahibi olabilmek için başvuru yaptığını söyledi. Aşırı yoğunluğa rağmen başvurusunu gerçekleştirdiğini aktaran Acar, 2 saat bekledikten sonra sıranın kendisine geldiğini, başvurusunu tamamladığını ve mutlu olduğunu belirtti.Başvurusunu göz yaşları içinde tamamlayan bir ev hanımı 'İnşallah çıkar. Kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım. Çok farklı bir duygu. Artık Allah büyük. İnşallah çıkar' dedi. Oğlu için başvuru yapan bir vatandaş 'Heyecanlıyım. Oğlum için geldim. Benim dairem var. Bir de oğlum için başvuru yapacağım. Proje çok güzel' ifadelerini kullandı.Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular dün başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan dün, kimlik numarasının son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yaptı. Bugün son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak. Ayrıca başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin başvuru sürecine ilişkin video paylaştı. Videoda başvuru sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi: 'e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir. Başvuru durumunu yine e-Devlet'te TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz.'e-Devlet'e giriş yap.'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıkla.500 bin Sosyal Konut Projesi'ni seçip onayla.Kişisel ve ikamet bilgilerini doğrula.'Başvuru Yap' butonuna tıkla.Sistemden verilen hesap numarasına 5.000 TL başvuru ücretini yatır.Dekontu sakla, başvurun tamamlanır.e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkânı sağlanacak.Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.