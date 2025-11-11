Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan İtirafı! 'Büyük Lider '

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Sergio Gor'un Hindistan Büyükelçisi olarak atanması töreninde konuştu. Trump, Oval Ofis'te yapılan törenin ardından yaptığı açıklamada hem ülke siyasetine hem de dış politikaya değindi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, Suriye ile yürütülen temaslardan hükümetin kapanmasının sona erdirilmesine kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da ağırladığı Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara hakkında, 'Çok güçlü bir lider. Zorlu bir yerden geliyor ve sert bir adam. Onu sevdim, onunla iyi anlaşıyorum' ifadelerini kullandı. Trump, Suriye'nin yeniden inşası ve bölgesel barışa katkısına dikkat çekerek, 'Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Orta Doğu'nun bir parçası. Şu anda Orta Doğu'da bir barış var. Kimsenin hatırlamadığı kadar uzun süredir böylesi yaşanmadı' dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgüde bulunarak, 'Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir liderdir ve Suriye'de yaşananları büyük ölçüde destekliyor' ifadelerini kullandı.Trump, Suriye ve İsrail arasında yeni bir diplomatik süreç yürütüldüğünü belirterek, 'Suriye ile bir anlaşmaya varmak için İsrail ile çalışıyoruz. Suriye, Orta Doğu'nun önemli bir parçası. Şara'nın, ülkesini yeniden inşa edeceğine inanıyorum' dedi. Trump ayrıca, Hamas ile yürütülen görüşmelerde hayatını kaybeden rehinelerin bedenlerinin takaslarının sürdüğünü belirterek, 'Bu zor bir konu ama Orta Doğu'da barış sağladık. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, Capitol Hill'de hükümetin kapanmasına son verilmesi için hazırlanan anlaşmaya yönelik bir soruya, 'Evet, anlaşmaya uyacağım. Ülkemizi açacağız' yanıtını verdi. Trump, kapanmanın sona ermesinin ardından ekonomide hızlı bir toparlanma olacağını vurgulayarak, 'Bu anlaşma çok iyi. Kapatılma süreci ülkemiz için kötüydü ama şimdi ülkemizi çok hızlı bir şekilde açacağız. Demokratlardan yeterli desteği aldık' ifadelerini kullandı. Trump, kamu hizmetlerinde aksayan alanların kısa sürede normalleşeceğini belirtti.Trump, ekonomiye dair açıklamalarında da dış ticaret politikasını savunarak, 'Gümrük vergilerinden elde ettiğimiz muazzam gelirlerle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımıza 2 bin dolarlık ödemeler yapılacak. Geriye kalan gelirleri de ulusal borcun azaltılması için kullanacağız' dedi. ABD Başkanı Trump, 'Bu ulusal güvenlik meselesidir. Borcumuzu azaltmak, ülkemizin geleceğini korumaktır. Şu anda 18 trilyon doların üzerinde yatırım girişimiz var. Yıl sonuna kadar bu rakam 20 trilyon doları aşacak' sözleriyle ekonomik verileri paylaştı.Hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte iç altyapı reformlarının da değişeceğine değinen Trump, 'Ülkemizin hava trafik kontrol sistemini dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle donatıyoruz. Milyarlarca dolar harcandı ancak sistem çalışmıyordu. Şimdi dünyanın en iyi sistemini kuruyoruz' dedi. Trump, eski Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'i eleştirerek, 'O dönemde milyarlar harcandı ama sonuç alınamadı. Artık dünyanın en gelişmiş hava kontrol sistemine sahip olacağız' ifadelerini kullandıTrump, iç politikadaki eleştirilere de yanıt vererek, 'Bir başkan sadece yerel konularla ilgilenemez. Dünya yanıyor olabilir. Başkan dünyayı gözetmek zorundadır. Ben başkan olmasaydım bugün 3. Dünya Savaşı'na sürüklenebilirdik. Sekiz savaşı bitirdim, dokuzuncusu da yolda' dedi.