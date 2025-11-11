Tekirdağ'da sağanak: Ev ve iş yerlerine su bastı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle caddeler göle dönerken, bazı araçlar altyapı yetersizliğinden dolayı yolda kaldı.

İlçede aniden yağan sağanak kısa sürede etkili oldu. Mehmet Hikmet Uğraş Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.ALTYAPI YETERSİZ KALDIVatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalanırken caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşak, BSH Kavşağı ve çevresinde de su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde ise oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, yağışın etkilerini azaltmak için bölgede çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.