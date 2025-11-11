TBMM duyurdu: Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplantısı ertelendi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gürcistan’da düşen kargo uçağı nedeniyle 13 Kasım 2025 Perşembe günü yapılacak olan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17. Toplantısının ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir" denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gürcistan'da düşen kargo uçağı nedeniyle 13 Kasım 2025 Perşembe günü yapılacak olan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17. Toplantısının ertelendiğini duyurdu. TBMM'den yapılan açıklamada, 'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.