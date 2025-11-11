Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:'Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkaz arama ve kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.'