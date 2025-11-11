  • USD: 42,15 - 42,23
Meteoroloji Uyardı! O Şehire Kritik Uyarı!

Meteoroloji 11 Kasım Salı hava durumu tahminleri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son tahminlerini yayınlandı. Buna göre birçok il için yağış alarmı verildi. Tarih detayını da paylaşan Meteoroloji, sağanak yağışların hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi. Öte yandan İstanbul için de AKOM'dan kritik bir uyarı geldi. Buna göre İstanbul'da gece saatlerinde aralıklı yerel sağanak yağış beklendiğini ve cuma gününe kadar da sürebileceği ifade edildi. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? Bugün İstanbul'da yağmur yapacak mı? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Sağanak yağışların 11 Kasım Salı başlaması beklenirken perşembe günü yurdun genelini etkisi altına alması bekleniyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ 61 İLDE ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü sağanak yağış beklenen iller arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Bolu, Isparta, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Amasya, Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Elazığ, Malatya,

Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI: BU GECE BAŞLIYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada 'İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 derece mevsim normallerinin civarında gece saatlerinde ise 13 derece olması tahmin edilmektedir.' ifadelerine yer verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 15°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

RİZE 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS -3°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 6°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 16°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu