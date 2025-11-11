Meteoroloji Uyardı! O Şehire Kritik Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.Sağanak yağışların 11 Kasım Salı başlaması beklenirken perşembe günü yurdun genelini etkisi altına alması bekleniyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Perşembe günü sağanak yağış beklenen iller arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Bolu, Isparta, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Amasya, Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Elazığ, Malatya,Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.AKOM'dan yapılan açıklamada 'İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 derece mevsim normallerinin civarında gece saatlerinde ise 13 derece olması tahmin edilmektedir.' ifadelerine yer verildi.Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURSA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 15°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 13°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutluHATAY 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ 6°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 7°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluRİZE 12°C, 22°CParçalı bulutluSAMSUN 13°C, 24°CParçalı, zamanla çok bulutluTRABZON 14°C, 20°CParçalı bulutluAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 0°C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKARS -3°C, 15°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMALATYA 6°C, 21°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluVAN 0°C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP 10°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 16°C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluSİİRT 12°C, 24°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu