Kırşehir’de feci kaza! Yük kamyonuyla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Kırşehir Şeker Fabrikası mevkinde meydana gelen feci kazada H.T. (35) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen yük kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda savrularak hurdaya döndü.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü H.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve savcılık ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.