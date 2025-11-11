Jammer yalanına sığınmışlardı... Özgür Özel'in yalanları delillerle ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı toplantı öncesi kameraların koruma ekibi tarafından bantla kapatılması sosyal medyada gündem olmuştu.Tepkilerin ardından İBB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, geçmişte İmamoğlu'nun bazı görüntülerinin izinsiz şekilde servis edildiği hatırlatılarak, “Bu nedenle görüşme yapılan mekanlarda kişisel verilerin korunmasına özel bir hassasiyet gösterilmektedir.” denildi.Ancak İBB'nin “gizlilik” gerekçeli açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olayı savunmaya çalıştığı sözler de dikkat çekti. Özel, “Çorbayı içerken bakıyorum, karşıda kamera bantlı. ‘Bu niye bantlı?' dedim. ‘Efendim öyle olması gerekiyor, olmadık görüntü çıkar, üzerinize bir şey dökülür falan…' dediler. Bizim görevimiz sizin itibarınızı korumak diyorlar. Peki, dedik.” ifadelerini kullanmıştı.Özel'in bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok kullanıcı “kamera bantlama” olayını aklama çabası olarak değerlendirmişti.İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın talimatıyla başkanlık konutundaki kamera kayıt cihazları sökülüp İSBAK'a gönderildi.Cihazların güç üniteleri sökülmüş, içlerinde hiçbir depolama birimi kalmadığı raporlandı.Şüphelilerin ifadeleri açıklandı.Güvenlik Müdürlüğüne geçici yetkili Büro Personeli olarak atandım. 21/03/2025 tarihinde Ekrem İMAMOĞLU'nun koruma müdürü Mustafa AKIN bana başkanlık komutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Ben Mustafa AKIN'ın bunu arayıp mı yoksa büroya gelip mi söylediğini hatırlamıyorum. O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü öğlen sularında da şuan açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim. Ben cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz ve sağlamdı. Teslim ettiğimde cihaz eksik ve çalışır haldeydi. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK A.Ş.'nin aracını kullanmaları sebebiyle isbak personeli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 10-12 gün kadar önce Mali şube polisleri benimle irtibata geçti ve cihazın nerede olduğunu sordular. Ben kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğüne bıraktığımı söyledim. Ancakertesi gün olayı yukarıda anlattığım şekilde gerçekleştiğini polis memurlarına söyleyerek cihazların bulunmasını sağladım.'Kamera kayıt cihazlarını kimin söktüğünü bilmiyorum. Bu iki kamera kayıt cihazını Ümit ÇAKIR İSBAK'A getirdi. Ümit ÇAKIR'a da bu cihazları kimin verdiğini bilmiyorum. Bu 2 cihazdan birinin arka power girişinin siyah renkte olduğunu gördüm. İşe başlayan yeni arkadaşların başına herhangi bir olumsuz iş gelmesin diye power girişini söktüm. Söktüğüm bu parça şuan nerdedir bilmiyorum ancak elektronik hurda bölümüne atılmış olabilir. Bu parça tekrar yerine takılabilen bir parçadır ancak ben yanmış olduğunu gördüğümden dolayı söktüm. Ayrıyetten bu gelen cihazların nereden geldiğini bilmiyordum bunları getiren Ümit ÇAKIR ilk başta bana bunların başkanlık konutundan geldiğini söylemedi. Ben bu cihaza müdahale ettikten sonra Ümit ÇAKIR'dan bu cihazların nereden geldiğini öğrendim. Kamera kayıt cihazlarının neden söküldüğü ile alakalı bilgim bulunmamaktadır.Bu iki kayıt cihazını İSBAK'a Ümit ÇAKIR getirdi. Bu cihazlara daha önce herhangi bir işlem yapıldıysa haberim yoktur. Bu cihazları gördüğümde dış yüzeyinde herhangi eksik-kırık bir parça görmedim ancak bu . Sadece cihazların birinin arka power (güç) bölümünün siyah renkte olduğunu gördüm ve yeni başlayan arkadaşların başına bir iş gelmesin diye söktüm.' ifadelerini kullandı.Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın ikametinde bulunan kamera kayıt cihazlarını ben sökmedim. Kimin söktüğünü de bilmiyorum. Bana kamera kayıt cihazını Davut (soyadını ve nerede çalıştığını bilmediğim) isimli şahıs Rumeli Hisarı Mahallesi Fenerli Türbe Sokak No: 7 Sarıyer/İSTANBUL sayılı adreste verdi fakat konutun içerisinde vermedi çünkü benim konuta girme yetkim yoktu bu nedenle cihazı konut dışında verdi ve verirken de cihazın bozuk olduğunu söyledi. Ben cihazı alarak çalışmış olduğum Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kağıthane/İstanbul sayılı adresteki İSBAK unvanlı kuruma getirerek kendi ofise bıraktım fakat cihaza bakmadım üzerinde herhangi bir oynama yapmadım. Bana kamera kayıt cihazını gidip almamı kimin söylediğini hatırlamıyorum.” İfadelerini kullandı.DVR cihaz fotoğrafları ve adli tutanaklar hakkında ise iddianamede 26.04.2025 günü Seyrantepe Mahallesi Cendere Caddesi No:56 Kağıthane/İstanbul sayılı adreste bulunan İSBAK merkezinden rızaen teslim alınan HIKVISION marka bütünlüğü olan ancak yanık olduğu için çalışmadığı anlaşılan F76826476 seri numaralı kamera kayıt cihazı ve HIKVISION marka siyah renkli 'power supply' diye tabir edilen güç ünitesinin sökük olduğu anlaşılan F03596455 seri numaralı kamera kayıt cihazı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliğine teslim edilmiş gelen 06.05.2025 tarihli cevabi yazıda 'her iki DVR cihazı içerisinde herhangi bir depolama birimi olmadığı' belirtildiği buna dair rapor düzenlendiği açıklandı.06.03.2025 tarihinde otelde bulunan şüpheli şahıslarla alakalı yapılan HTS-BAZ çalışmalarında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.Görüntülere ek olarak 06.03.2025 günü Adem SOYTEKİN isimli şahsın kullanımında olan 5338976699 sayılı GSM hattının ve Fatih KELEŞ isimli şahsın kullanımında olan 5325044305 sayılı GSM hattının Le Meridien Otel Beşiktaş Koordinatını kapsadığı belirlendi.Le Meridien Otel Etiler koordinatı harita üzerinden işaretlenerek, koordinata 500 Metre Çap Alanı 06.03.2025-08.10.2024-12.10.2024 Tarihleri kriter girilerek yapılan sistem sorgusu neticesinde;“Ekrem İMAMOĞLU, Murat ONGUN, Adem SOYTEKİN, Ahmet PALAZOĞLU, Barış KILIÇ, Edip Cenk ÜNALERZEN, Elçin KARAOĞLU, Fatih KELEŞ, Fatih YAĞCI, Fatoş Pınar TÜRKER, Gürkan AKGÜN, Hüseyin KÖKSAL, Mete SARISALTUN, Onur SOYTÜRK, Seza BÜYÜKÇULHA, Tuncay YILMAZ, Ümit POLAT ve Vahit DOĞAN” isimli şahısların ortak baz verdikleri anlaşıldı.Görüntülerde Kamera Kapatan Şüpheli Tespit Edildiİncelenen görüntülerden elde edilen çalışmalar neticesinde;06.03.2025 tarihi saat 19.30 sıralarında, kimlik tespiti şu an için yapılamayan ve görüntülerden erkek olduğu anlaşılan bir şahsın, bant kullanmak suretiyle Giriş Kat Hab Alanı-2 kamera görüntülerini kapattığı, ardından aynı alanı farklı açılardan gösteren Giriş Kat Hab Alanı-1 kamera görüntülerini de kapatarak kayıt alınmasını engellediği tespit edildi.12.10.2024 tarihi saat 09.13 sıralarında, Mal Kabul Rampa Çıkış kameralarına siyah ceketli, elinde bir adet içerisinde sinyal kesici cihaz (JAMMER) olduğunu beyan ettiği çekçekli valiz taşıdığı görülen örgüt üyesinin otele giriş yaptığı belirlendi.Şahsın valizi X-Ray cihazından geçirmeden giriş kat lobi kısmına yöneldiği, 09.14 sıralarında toplantı salonuna giden asansörler önüne geldiği ve bir önceki şahsın karartma yaptığından dolayı toplantı katına çıktığı kaydedildi.12.10.2024 tarihinde saat 10.04 sıralarında, şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun da içerisinde bulunduğu araç konvoyunun Mal Kabul Rampa Giriş kısmından geldiği görüldü.Akabinde İmamoğlu'nun yanında kalabalık bir grupla otele giriş yaptığı, lobi kısmında ilerleyerek toplantı salonuna çıkan merdivenlere yöneldiği ve merdivenle toplantı katına çıktıkları belirlendi.12.10.2024 tarihinde saat 11.29'da, şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun yanındaki grupla beraber toplantı katından lobi katına indiği ve mal kabul rampa çıkış kameralarından görüldüğü üzere 11.31 sıralarında konvoyuyla birlikte Le Meridien Otel'den ayrıldığı tespit edildi.Saat 11.36 sıralarında ise, otele çekçekli valiz içerisinde bulunan JAMMER ile gelen şüphelinin toplantı katından elinde aynı valizle mal kabul kısmına indiği ve 11.41'de otelden ayrıldığı belirlendi.Emin Türe ifadesinde şu ifadelere yer verdi:06.03.2025 günü Le Meridien Otel'deki Giris Kat Hab Alanı-1 ve Giris Kat Hab Alanı-2 kamera görüntülerini ben kapattım. O güne özel bir kamera kapatma talimatı verilmemişti. Yukarıda da belirtmiş olduğum üzere bu önceden beri süregelen bir uygulama olduğu için o gün ekstra talimat almaksızın kamera görüntülerini kapatmıştım. Kamera görüntülerini kapatmamdaki amaç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla alakalı basına herhangi bir şekilde yanlış görüntü servis edilmesine karşı önlem almaktır. Daha önce de söylediğim üzere ben bunun yasaya aykırı olmayan basit bir işlem olduğunu düşünüyordum. İşe başladığım andan itibaren benden daha tecrübeli personellerden böyle gördüğüm için ben de rutin bir uygulama olarak başkanın basına kötü amaçlı görüntüsünün servis edilmesini önlemek amacıyla kameraları kapatıyordum.'' Dedi.'Beşiktaş'ta bulunan Zorlu Raffles Otelde Hüseyin Köksal bir oda kiralamıştı. Bu ofiste Hüseyin Köksal, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Ahmet Köksal haftanın 3 günü toplanırlardı. Bu toplantılarda hangi ihalenin hangi bedel ile kime verileceği, paraların nasıl geri alınacağı konuşulurdu. Benim de odada durmamı istemezlerdi. Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile burada yukarıda isimlerini saydığım kişiler toplanıp yukarıda bahsettiğim konuları görüşürlerdi.' ifadelerini kullandı.Geçmişte İBB'nin yolsuzluk soruşturmasında kamera bantlama olayını aklamaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Çorba içerken üzerimize bir şey dökülür diye' yaptığı açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Böylece delillerle beraber Özgür Özel'in yalanı ortaya çıkmış oldu.