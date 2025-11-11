İstanbullunun metrobüs çilesi! Ulaşım durma noktasına geldi

İstanbul’da rutine dönen metrobüs arızaları vatandaşları isyan ettirdi. Sabah saatlerinde işine gitmek üzere yola çıkan birçok İstanbullu, metrobüste meydana gelen arıza nedeniyle yolda kaldı. İETT’den yapılan açıklamada ise, “Metrobüs güzergahında oluşan aksaklık nedeniyle yoğunluk yaşanabilmektedir” denildi.

İstanbul'da rutine dönen metrobüs arızaları vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul'da bu sabah işe ve okula gitmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşadı.Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. Yolcular ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede yoğun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle İstanbul'da metrobüs hattı neredeyse durduAvcılar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu. Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi. Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.İETT'den yapılan açıklamada 'Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir' ifadelerine yer verildi.