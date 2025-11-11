Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uçağın enkazına ulaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu.Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer aldı.Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Akıncı TİHA da kaza yerine gönderildi.Çalışmalarda Türk kaza kırım ekibi de yer alacak.MSB'den yapılan açıklamada Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin saat 17.00'de uçağın enkazına ulaştığı ve Türk kaza kırım ekiplerinin incelemesi maksadıyla enkazın emniyete alındığı bildirildi.Açıklamada Türk kaza kırım ekibinin bölgeye intikal halinde olduğu belirtilerek, 'Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.' denildi.Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.Türkiye'yi derin üzüntüye boğan kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamada bulundu.Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım.' ifadelerini kullandı.İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.Açıklamaya göre görüşmede, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.Erdoğan görüşmede Kobakhidze'ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve telefonda görüştüğünü belirttiği Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze'nin olay yerine geçtiğini ifade etti.Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.'Öte yandan ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulunan Bakan Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ettiklerini belirterek, 'Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.' dedi.İletişim Başkanı Burhanettin Duran kargo uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda sadece resmi kurumların açıklamasının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:'Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yle görüştü. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağa yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, 'Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz.' ifadesini kullandı.Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:'Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun.'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:'Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:'Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.'Kazaya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) taziye mesajı yayınladı.Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:'Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askerî kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.Aliyev mesajında, 'Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık.' ifadesine yer verdi.Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, 'Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum.' dedi.Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, 'Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.Rusya, Gürcistan'da düşen kargo uçağımızda şehit olan askerlerimiz için taziye yayınladı.Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi.Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı.Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı belirtilmişti.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı gönderdi.Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.'Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum.' ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim.' ifadelerini kullandı.KKTC Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı taziye mesajında başsağlığı dileyerek şunları kaydetti:'Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.'Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Azerbaycan'dan ülkeye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşadığını belirterek, 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' mesajını paylaştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerine yer verdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düştüğü haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, millete baş sağlığı diledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' mesajını paylaştı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şunları kaydetti:'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehitlere Allah'tan rahmet, millete ve ailelerine başsağlığı diledi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağına ilişkin haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, arama ve kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını ve kahraman Mehmetçiklerin sağ salim bulunmasını temenni etti.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haberi derin üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, 'Sürece dair gelişmeleri yakından takip ediyor; aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.' paylaşımında bulundu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, 'Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan yakinen takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Rabb'imden rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 'Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.' paylaşımını yaptı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:'Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Gürcistan sınırları içinde düştüğüne ve şehitlerimiz olduğuna dair haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.'Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Temsilcilikler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarla, taziyelerini iletti.ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın kazasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, 'Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir.' ifadelerini kullandı.Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düştüğü haberinin derin üzüntü ile öğrenildiği aktarılarak, 'Japonya, yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir.' ifadesine yer verildi.Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir Türk askeri uçağının düştüğüne dair yapılan açıklamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim.' ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince paylaşılan mesajda, Türk askerlerinin şehit olduğu haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, 'Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz.' denildi.Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince kaza haberinden dolayı derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, 'Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye'ye ait uçağın düşmesi ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili trajik olay dolayısıyla samimi taziyelerini sunduğunu bildirdi.Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da 'Gürcistan'da bir Türk askeri uçağının trajik şekilde düştüğünü az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç askerler Azerbaycan'dan dönüyorlardı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal de 'Başın sağ olsun Türkiye! Elim kazada şehit olanlara Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Türk halkına içten taziyelerimi sunuyor, sabır ve metanet diliyorum. Acınız, acımızdır.' ifadelerine yer verdi.Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da TSK'ya ait kargo uçağının trajik şekilde düştüğü haberini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, elim kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine ve tüm Türk halkına en içten taziyelerini sunduklarını ifade etti.