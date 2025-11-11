Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı! Sosyal medya paylaşımı tepki çekti

Sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Furkan Bölükbaşı, gözaltına alındı.NTV'nin haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölükbaşı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 310'uncu maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.Soruşturmanın gerekçesi; Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı bir paylaşım.Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir.' denildi.Ö. F. adlı sosyal medya kullanıcısının, '10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi...' paylaşımına yanıt veren Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:'Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir.'Bölükbaşı, bu paylaşımını bir süre sonra sildi ve bu kec Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namaz kılarken fotoğrafını kullanarak, “Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz.” paylaşımını yaptı.Türk Ceza Kanunu'nun 310'uncu maddesi, Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı suçunu düzenliyor.İlgili maddede, 'Cumhurbaşkanı'na karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.' ifadeleri yer alıyor.Furkan Bölükbaşı, Ekşi Sözlük'te Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle aldığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasını için “Şeref madalyası” demişti. 'İyi hal indirimi' uygulanan Bölükbaşı serbest bırakılmıştı.Bölükbaşı, 2017 yılında sosyal medyada Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, avukatı Taner Kazanoğlu aracılığıyla Bölükbaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bölükbaşı'nın “Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek, Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Suç işlemeye tahrik etmek, Halkı birbirini öldürmeye tahrik etmek” suçlarını işlediği belirtildi ve yargılandı.Bölükbaşı hakkında, Atatürk'e 'Alenen hakaret etmek ve sövmek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bölükbaşı, duruşmada paylaşımı kendisinin yapmadığını ileri sürmüştü.Mahkeme, Bölükbaşı'nın suçu basın yoluyla işlediğini ve bu suçu birden çok kez tekrarladığına dikkat çekerek, önce 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Bölükbaşı'na ‘iyi hal indirimi' uygulayarak, cezasını 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını erteledi. Bölükbaşı'nın 5 yıl içerisinde benzer bir suçu işlemesi durumunda, bu hapis cezasını da yatması gerekti.Son olarak, Bölükbaşı hakkında, Anıtkabir için kullandığı 'Yunan tapınağı' ifadesi nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, 'Kurtuluş Savaşını biz kazandıysak başkentin göbeğinde neden Yunan Tapınağı var?' ifadelerini kullanmıştı.