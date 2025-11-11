Emekliler İçin Yaşanacak En Güzel Ülke!
Global Citizen Solutions'ın 2025 Küresel Emeklilik Raporu'na göre, emeklilerin tercih edebileceği en iyi ülkeler listesinde 1. sıra Portekiz olarak belirlendi.
Global Citizen Solutions (GCS) tarafından 2025 yılı için hazırlanan Küresel Emeklilik Raporu, emekliler için en ideal yaşanılacak yerleri belirledi.
Rapor; ülkeleri prosedür kolaylığı, vatandaşlık ve hareketlilik imkanları, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve toplumsal entegrasyon gibi altı alt endekste 20 kriteri 100 üzerinden puanlandırdı.
AVRUPA ÜLKELERİ LİSTENİN ZİRVESİNİ ALDI
CNBCE-e'nin haberine göre yapılan değerlendirme sonucunda, Avrupa'dan ülkeler listenin zirvesinde yer aldı.
Avrupa ülkeleri listenin büyük bir kısmını kaplarken, ABD'nin ise ilk 10'a giremediği görüldü.
EMEKLİLER İÇİN EN İDEAL ÜLKELER LİSTESİ
1. Portekiz
Puan: 92,61
2. Mauritius
Puan: 89,24
3. İspanya
Puan: 88,52
