Emekliler İçin Yaşanacak En Güzel Ülke!



1. Portekiz



Puan: 92,61







2. Mauritius



Puan: 89,24







3. İspanya



Global Citizen Solutions (GCS) tarafından 2025 yılı için hazırlanan Küresel Emeklilik Raporu, emekliler için en ideal yaşanılacak yerleri belirledi.Rapor; ülkeleri prosedür kolaylığı, vatandaşlık ve hareketlilik imkanları, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve toplumsal entegrasyon gibi altı alt endekste 20 kriteri 100 üzerinden puanlandırdı.CNBCE-e'nin haberine göre yapılan değerlendirme sonucunda, Avrupa'dan ülkeler listenin zirvesinde yer aldı.Avrupa ülkeleri listenin büyük bir kısmını kaplarken, ABD'nin ise ilk 10'a giremediği görüldü.