Diyarbakır'da köprü inşaatında çökme! Acı haber geldi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köprü inşaatında çökme meydana geldi. Çökme sonrası yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Faciada ağır yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.