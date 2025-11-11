Diyarbakır'da köprü inşaatında çökme! Acı haber geldi

  • USD: 42,15 - 42,23
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köprü inşaatında çökme meydana geldi. Faciada 3 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de yaralandı.

Ekleme: 11.11.2025 - 14:22 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köprü inşaatında çökme meydana geldi. Çökme sonrası yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR
Faciada ağır yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

3 İŞÇİDEN ACI HABER
Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.