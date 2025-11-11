CHP'li İzmir Belediyesi İlk Yağışta Sınıfta Kaldı!

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, esnaf ise zor anlar yaşadı.

İzmir'de cadde ve sokaklar yine göle döndü.Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde, sabah saatlerinde sağanak başladı.Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, yağışın dinmesini bekledi.Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinden sonra Aliağa'da da sağanak etkili oldu.Aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı.Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.