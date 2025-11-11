  • USD: 42,15 - 42,23
Bursa'da feci olay! Hava almak isterken 8'inci kattan düştü!

Bursa'da 32 yaşındaki Muhammet Taştan hava almak için 8'inci kattaki evinin penceresine çıktı. Burada dengesini kaybeden Taştan, metrelerce yükseklikten betona çakıldı. Taştan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekleme: 11.11.2025 - 19:15 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:58
Bursa'da feci olay! Hava almak isterken 8'inci kattan düştü!Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki 12 katlı bir binada meydana geldi. 8'inci kattaki evinde hava almak için pencere kenarına gelen Muhammet Taştan, bir anda dengesini kaybedip düştü.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Taştan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.