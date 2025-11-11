Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump-Şara görüşmesi sona erdi! 'Sezar yaptırımları' askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındı.İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya geldi.'SEZAR YAPTIRIMLARI' ASKIYA ALINDIGörüşmenin ardından ABD yönetimi, Suriye'ye uyguladığı 'Sezar yaptırımlarını' İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya aldığını bildirdi.ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.Açıklamada, 'Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı.' ifadesine yer verildi.Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.TRUMP: ONLARA GERÇEK BİR ŞANS VERMEK İÇİN YAPTIRIMLARI KALDIRDIKABD Başkanı Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'Şara sert bir adam. Zor bir mahallede yaşıyor. İyi iş çıkarıyor. Onlara gerçek bir şans vermek için yaptırımları kaldırdık.' ifadelerini kullandı.