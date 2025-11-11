Bakanlık listeyi yayımladı! O çay markası sahte çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri listesini yeniledi. Son testlerde, halk sağlığını riske atacak şekilde tağşiş yapılan bir çay markası kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürüttüğü denetimlerde uygunsuz ürünleri açıklamaya devam ediyor.Güncellenen listelere eklenen son ürünler arasında Öz Akçay marka siyah çay yer aldı.Bakanlık tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, söz konusu çayda gıda boyası kullanıldığı belirlendi.Yetkililer, vatandaşları bu ürünleri tüketmemeleri ve güvenilir ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.İşte ürün bilgileri: