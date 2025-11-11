Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen kargo uçağı Gürcistan'da düştü! MSB açıkladı: 20 personel vardı

Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." açıklamasında bulundu. MSB, düşen uçakta 20 personelin olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür.' açıklamasında bulundu.Bakanlık, 'Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.' dedi.Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakta 20 personelin olduğunu kaydetti.MSB, 'Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir' ifadelerine yer verdi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kazaya ilişkin, 'Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım.' sözlerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüştü.BAKAN YERLİKAYA: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor.' ifadelerini kullandı.İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN: RESMİ KURUMLARIMIZIN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALIİletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' dedi.