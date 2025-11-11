Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı

Altın fiyatlarındaki yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. Altın fiyatları 11 Kasım 2025 Salı gününü yükselişle açtı. Gram altın 5 bin 616,24 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın da 9 bin 512,00 TL seviyesine yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Kasım Salı 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 3 haftadır düşüşlere doymayan altın fiyatları 11 Kasım Salı gününü yükselişle açtı. Dün günü 5 bin 491,80 TL'den açan gram altın bugün 5 bin 616,24 TL seviyesine fırladı. Çeyrek altın ise 9 bin 245,00 TL'den 9 bin 512,00 TL'ye yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Kasım altın fiyatları...ALIŞ: 9.428,00 TLSATIŞ: 9.512,00 TLALIŞ: 5.615,52 TLSATIŞ: 5.616,24 TLALIŞ: 37.596,00 TLSATIŞ: 37.904,00 TLALIŞ: 38.057,00 TLSATIŞ: 38.633,00 TLALIŞ: 4.076,27 dolarSATIŞ: 4.076,82 dolar