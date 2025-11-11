  • USD: 42,15 - 42,23
Adıyaman'da korkunç kaza: 9 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Ekleme: 11.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:10 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Adıyaman'da korkunç kaza: 9 kişi yaralandıB.U. idaresindeki 63 AJD 211 plakalı otomobil, Kahta-Sincik kara yolu Cendere Köprüsü yakınlarında Y.R.S. yönetimindeki 06 CPY 502 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.