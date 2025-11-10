KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı SayınTufan Erhürman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.