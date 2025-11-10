,İsrail hükümeti korkudan ne yapacağını şaşırdı! Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar

Türk askerinin Gazze görev gücünde olası görevlendirilmesi gündemdeki yerini korurken, İsrail hükümetinden yakın zamanda konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.Siyonist basın konu gündeme geldiğinden bu yana Tel Aviv yönetiminin Türk askerinin Gazze görev gücünde yer almasından tedirgin olduğu yönünde haberlere imza atmıştı. Şimdi ise İsrail hükümeti açık açık rahatsızlıklarını küstah bir dil kullanarak dile getiriyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye hakkında özel bir toplantı yaptı, Netanyahu'nun sözcüsü Türk askerini Gazze'de görmek istemediklerini söyledi, Savunma Bakanı Yisrael Katz alçak ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve İsrail muhalefeti de Netanyahu hükümetini bu konuda destekledi.Maariv gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ile Gazze'deki mevcut durumda Türkiye'nin üstlendiği role ilişkin güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.Zirvede, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan ateşkes sürecindeki garantör rolü ve uluslararası istikrar gücüne katılımı gibi konuların ele alındığı belirtildi.İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Shosh Bedrosian, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türk askerinden duyduğu korkuyu gizleyemeyerek, 'Gazze'de Türk postalları olmayacak' ifadelerini kullandı.Katz da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Netanyahu ve kendisinin da bulunduğu 37 şüpheli hakkında 'Soykırım' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesinden ve Türk askerinden duyduğu endişe nedeniyle çıldırdı.Siyonist bakan X sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Gazze'deki yıkıntılar arasında dürbünle duran Başkan Erdoğan'ı tasvir etti. Katz çileden çıkarak, 'Şu gülünç tutuklama emirlerini al ve buradan git. İsrail güçlü ve korkmuyor. Gazze'yi sadece dürbünle görebileceksin.' ifadelerini kullandı.Türk askeri korkusu İsrail'de iktidarı da muhalefeti de tek çatı altında birleştirdi. Muhalefetteki sağcı Yisrael Beytenu Partisi'nin lideri ve eski bakan Avigdor Liberman ise X hesabında yaptığı paylaşımda, Netanyahu hümüketine destek vererek, 'Üst düzey İsrailli yetkililere çıkarılan yakalama emirleri, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde neden bulunmaması gerektiğini açıkça gösteriyor.' dedi.İsrailli yetkililerden gelen bu açıklamalara rağmen İsrail basını dikkat çeken bir yorumda bulundu. Buna göre, İsrail'in söylemleri ABD'nin açıklamaları ile çelişiyor.İsrail medyası, ABD'nin Türkiye'de destek verdiğini ve Gazze'de Türk askerinin yer alacağını ifade ettiğini hatırlattı.İsrail'in Türk askerlerine yönelik itirazları sorulduğunda, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, bu ay başında Bahreyn'de düzenlenen bir güvenlik konferansında görev gücüne Türkiye'nin katılacağını söyledi: 'Şu anda her şey beklemede. Türkiye bu gücün bir parçası olacak.'ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçen ay yaptığı açıklamada, Ankara'nın Gazze'de yapıcı bir rol oynayabileceğini bildirdi.