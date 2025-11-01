3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü hangi güne denk geliyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları...

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık günü Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir. Bu anlamlı günde, çeşitli etkinlikler ve projeler aracılığıyla farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde paylaşılacak anlamlı sözler ve mesajlar, günün önemine vurgu yapmak ve engelli bireylerin yaşamına dikkat çekmek için sıkça araştırılmaktadır. İşte farklı ve anlamlı, en güzel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları.3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ- Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın.- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.- Engeller aşılır, engelli de yaşanır.- Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.- Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.- Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.- Güzellikleri yalnız engelsizler için değil, engelliler için de isteyin.- Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.- Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.- Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz.- Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.- Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.- Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.'- Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun!- Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Engelliler Günü Kutlu Olsun- 'Engelsiz bir Türkiye' hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.- Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun!3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?1992 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Tüm dünyada engeli olan bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, toplumlarda engeli olan kişilerin güçlendirilmesi amacı için bugün kutlanmaktadır.3 ARALIK 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 2025 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir.