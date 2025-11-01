3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü hangi güne denk geliyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları...
Her yıl 3 Aralık günü dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Bugünde, engelli bireylerin sorularına dikkat çekiliyor ve daha iyi yaşam koşulları oluşturulmasına vurgu yapılıyor. İşte, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli mesajları ve sözleri...
Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık günü Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir. Bu anlamlı günde, çeşitli etkinlikler ve projeler aracılığıyla farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde paylaşılacak anlamlı sözler ve mesajlar, günün önemine vurgu yapmak ve engelli bireylerin yaşamına dikkat çekmek için sıkça araştırılmaktadır. İşte farklı ve anlamlı, en güzel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları.
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
- Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın.
- Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.
- Engeller aşılır, engelli de yaşanır.
- Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.
- Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.
- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.
- Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.
- Güzellikleri yalnız engelsizler için değil, engelliler için de isteyin.
- Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.
- Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.
- Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz.
- Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.
- Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.
- Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.'
- Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun!
- Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Engelliler Günü Kutlu Olsun
- 'Engelsiz bir Türkiye' hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.
- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.
- Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi
- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun!
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1992 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Tüm dünyada engeli olan bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, toplumlarda engeli olan kişilerin güçlendirilmesi amacı için bugün kutlanmaktadır.
3 ARALIK 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 2025 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir.