Bunu ellediyseniz hemen 112'yi arayın! Yetkililer uyardı
Diyarbakır'da havadan kuduz aşısı bırakıldı. İlaçların bazıları yerleşim yerine ulaşması üzerine mahalledeki evleri tek tek gezerek aşı fotoğraflarını gösterdi. İlaçlarla temas edilip edilmediğini sordu. Aşılara temas edilmesi halinde acilen 112'yi aranması konusunda uyarıda bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yabani hayvanlar için havadan kuduz aşısı bırakıldı. Bazı aşılar ise Oğlaklı Mahallesi'ne düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine görevliler harekete geçti. Kapı kapı gezerek tehlikeye dikkat çekti.
YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ
Türkiye genelinde yılın belirli dönemlerinde yapılan havadan kuduz aşısı dağıtımı bu yıl da çeşitli periyotlarda gerçekleştirildi. Kuduz aşılarından bazıları yerleşim yerine düştü. Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde de görülen kuduz aşıları vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Birçok noktada görülen aşı sonrası yetkililer harekete geçti.
ACİLEN 112'Yİ ARAYIN!
Mahalledeki evleri tek tek gezen görevliler ellerindeki kuduz aşısı fotoğrafını ev halkına göstererek temas edip etmediklerini sordu. Temas durumunda hemen 112'nin aranılmasını isteyen yetkililer, aşıya temas edilmemesi uyarısında bulundu.