İstanbul’da terör operasyonu! 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Horasan Vilayeti (ISKP)'ye bağlı sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde Göç ve Lojistik Komitesi unsuru ve bu şahısla bağlantılı oldukları bildirilen 4 şüpheli tespit edildi. Yine DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan ve ülkemiz için tehdit oluşturan Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) içerisinde olduğu tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul'da toplam 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.