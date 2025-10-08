Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler

  • USD: 41,62 - 41,70
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, duraklara oturma yeri yapmadı. Vatandaşlar da çareyi evden koltuk takımı getirmekte buldu.

Ekleme: 8.10.2025 - 09:27 Güncelleme: 8.10.2025 - 09:37 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Sınırboyu Sokak ve Beykoz Sokak üzerindeki şehir içi ulaşımda kullanılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve dolmuşların yolcu aldığı duraklarda oturacak oturağın olmaması başta yaşlılar olmak üzere vatandaşları yoruyor. Otobüsü ayakta bekleyemeyen vatandaşlardan bazıları belediyeden hizmet alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

Vatandaşlardan bazıları evinde kullanmadığı koltukları durak için belirlenen noktalara koydu. Vatandaşlar daha önce de bahse noktalara sandalye koyduklarını fakat hurdacıların çaldığı belirtti. Bazı koltukların üzerine çalınmaması için “durak” yazıldığı görüldü.

Öte yandan, Adana'da üç yıl CHP İl Başkanlığında çalışan Ahmet Sönmezer (59) sigortasının yatmadığını, oğlunun altı yıl önce pankreas hastalığına yakalandığını, genel merkeze kadar gidip yardım istediğini ancak hiçbir CHP'linin yardım etmediğini belirterek Adana'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Sönmezer, “Bugün, yarın diyerek üç yıl boyunca beni oyaladılar. CHP Genel Merkezi önünde bir açıklama yapacağım” dedi.

