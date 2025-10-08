Cinsel istismar suçundan aranıyordu! Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede yürüttükleri rutin çalışmalar sırasında H.C.G. (70)isimli şahsın kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. Şahsın GBT-UYAP sistemi üzerinden yapılan detaylı sorgulamasında, 'Cinsel İstismar' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir arandığı tespit edildi.Harekete geçen emniyet güçleri, şahsı gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderildi.