  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aydın'da hareketli saatler! Şüpheli çanta paniği

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir çöp konteynerinin yanına bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi. Çantanın ihtiyaç sahiplerine bırakıldığı anlaşıldı.

Ekleme: 8.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 8.10.2025 - 10:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Aydın'da hareketli saatler! Şüpheli çanta paniğiAydın'ın Efeler ilçesinde bir çöp konteynerinin yanına ihtiyaç sahibi vatandaşların alması için bırakılan kıyafet dolu çanta, ekipleri harekete geçirdi.

FERMUARI AÇIKTI
Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2077 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar bir çöp konteynerinin yanında şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'da hareketli saatler! Şüpheli çanta paniği

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Fermuarı açık olan çantayı ekipler incelerken, çantadan kıyafetler çıktı.