Aydın'da hareketli saatler! Şüpheli çanta paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çöp konteynerinin yanına ihtiyaç sahibi vatandaşların alması için bırakılan kıyafet dolu çanta, ekipleri harekete geçirdi.Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2077 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar bir çöp konteynerinin yanında şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Fermuarı açık olan çantayı ekipler incelerken, çantadan kıyafetler çıktı.