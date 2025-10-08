ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Gazze açıklaması: Görüşmeler ilerleme var, bölgeye gidebilirim

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de ateşkes planı için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmelerde ilerleme olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmeler hakkında bilgi verildi."GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR"Heyetler arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu kaydeden Rubio, her an bölgeye gidebileceğini ifade etti."BAŞKAN TRUMP DA GİDEBİLİR"Rubio, "Mısır'da işler o kadar hızlı ilerledi ki yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da gidebilir. Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hâlâ yapılması gereken işler var." dedi.