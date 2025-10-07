  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Osmaniye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 7.10.2025 - 21:59 Güncelleme: 7.10.2025 - 22:05 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Osmaniye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandıKaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motorsiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Osmaniye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

KAZAZEDELER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.