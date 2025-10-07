Osmaniye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motorsiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.KAZAZEDELER HASTANEYE SEVK EDİLDİKazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.